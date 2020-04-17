أنس خليفة.. صيدلي مصري بإسبانيا ساقه القدر لإنقاذ عالقين في أيرلندا

المصدر: البيان الإلكتروني

القدر وحده جعل الدكتور أنس خليفة، الصيدلي المصري المقيم في إسبانيا، أن يكون عونا للعالقين المصريين في أيرلندا، فبعد تفشي جائحة كورونا المستجد خصص أنس جهوده وإمكانياته وسخر علاقاته لدعم المواطنين المصريين الذين تقطعت بهم السبل بسبب الحظر العالمي للرحلات الجوية، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وأضاف خليفة: "نظرا لتشديد القيود كاملة على الحركة منذ أن كانت إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضرراً، ثابرت على خوض كل السبل للتواصل والتوصل إلى المصريين العالقين في جميع أرجاء إسبانيا، وذلك إما عن طريق تواصله مع شركائه الاستراتيجيين أو عن طريق هيئة الصليب الأحمر أو الجمعيات العاملة في مجال السيطرة على الكوارث.

وأضاف: استطعنا إمدادهم بمتطلباتهم سواء من دعم مالي ومادي مباشر أو عن طريق توفير مسكن مؤقت إلى حين تحديد رحلة الرجوع إلى مصر وحيث إنه منذ اليوم الأول، كانت السلطات المصرية استباقية واتخذت إجراءً مبكرًا لحماية المواطنين المصريين على مستوى العالم، وقد شاهدنا جميعًا بفخر الرئيس يقوم بعمل فوري لإعادة جميع المواطنين المصريين من جميع المناطق المتضررة خاصة الصين".

وتابع: "وفقا لهذه المهمة، تواصلت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين السفيرة نبيلة مكرم مع جميع المواطنين المصريين المحتملين والنشطين في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، وقد كانت على اتصال مكثف ووثيق للغاية مع كل منا لمناقشة وتحديد ما هو الأفضل للوقوف جنبا إلى جنب مع المواطنين المصريين العالقين".