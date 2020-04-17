مصر تسجل 170 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم مصريون، و9 وفيات.

وأكد المتحدث باسم الصحة المصرية خالد مجاهد، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الصحة المصرية، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافياً.

وتابع مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.