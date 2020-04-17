ضوء أخضر مشروط لرفع قيود «كوفيد - 19»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

مع استمرار تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»، تئن قارة أوروبا من تزايد أعداد الإصابات والوفيات، أعطت منظمة الصحة العالمية ضوءاً أخصر مشروطاً لرفع القيود.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الدول التي ترغب في رفع القيود بضرورة الوفاء بمجموعة من الشروط.

مشيراً إلى أنّ تخفيف القيود يجب أن يتم بعناية فائقة. واشترط ضمان السيطرة على الانتشار، ومعرفة أصل كل حالة منفردة ومجموعة حالات العدوى، والقدرة على العثور على كل حالة جديدة واختبارها وعزلها ومعالجتها، وتعقب جميع الاتصالات الاجتماعية الأخيرة لكل مصاب.

وشدد تيدروس على أن البلدان التي تريد تخفيف قيودها، يجب أن تقلل من مخاطر الإصابة في بؤر التفشي مثل المستشفيات ودور التمريض، مشترطاً اتخاذ تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس والمواقع الأساسية، بما يشمل الابتعاد الجسدي والالتزام بقواعد النظافة، وقياس درجة الحرارة. كما شدّد على إدارة مخاطر استقبال حالات جديدة من الخارج، من خلال الكشف عن المسافرين المصابين، وعزل من يصلون من بلدان التفشي.

معاناة قارة

وأودى «كورونا» بحياة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا أي أكثر من 65 % من الوفيات عالمياً. ومع عدد وفيات بتسعين ألفاً و180 من أصل مليون و47 ألفاً و279 إصابة، تبقى أوروبا القارة الأكثر تضرراً من الفيروس.

وحذّر مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية، بأنّ القارة تبقى في عين الإعصار لتفشي فيروس كورونا، على الرغم من مؤشرات مشجعة في بعض الدول، وأنّ الوباء ما زال يرخي بثقله على المنطقة، معتبراً أنّ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لأوروبا.

أعلى حصيلة

إلى ذلك، سجّلت الولايات المتّحدة وفاة 2600 شخص من جرّاء الفيروس خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، وفق بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

ووسّعت اليابان نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد. وقال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، إنّ حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو المقبل وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

لا تخفيف

وبشأن إجراءات تخفيف العزل، قال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد. ويبدو أنّ هناك حذراً في تخفيف العزل، إذ دافع هيلجا براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، عن قرارات الحكومة بإجراء أول تخفيف في تدابير مكافحة كورونا.