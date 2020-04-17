دول المنطقة تتأرجح بين الإصابات والتعافي

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 119 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1524 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند في مؤتمر صحافي، إن 32 حالة دخلت العناية المركزة منها 16 حالة حرجة، موضحاً أنّ 1296 حالة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة. وكشفت عن الكويت شفاء 19 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 225 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 1019 حالة. وأشارت إلى أن 45 إصابة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 176 حالة، لافتة إلى تسجيل أربع حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 128 حالة. ولفتت الوزارة، إلى تسجيل 227 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2251 حالة، مبينة تسجيل 18 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، عن عن تسجيل 10 وفيات و90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. وقال جمال فورار، الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات كورونا، إنه تم تسجيل ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 336، وزيادة عدد الإصابات إلى 2160 حالة.

وكشف فورار، عن تعافي 17 حالة جديدة، ليصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 108 أشخاص. وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأفاد المركز، بأن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 48، من ضمنهم تسع حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.

مساعدات

أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، عن استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا، هدية من الصين. بدوره، أوضح د. خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الوزارة، أنّ الشحنة تبلغ 4 أطنان وتتضمن مستلزمات طبية وقائية منها 20 ألف كمامة، و10 آلاف من ملابس الوقاية، فضلاً عن 10 آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النووية لفيروس كورونا. من جهته، أكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانغ، أنّ هذه المساعدات هي الدفعة الأولى التي تقدمها الصين إلى مصر، لافتاً إلى إرسال دفعات أخري خلال الأيام القليلة المقبلة.