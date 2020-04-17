إحباط مخطط إرهابي في تونس لنقل «كورونا» للأمنيين

المصدر: (تونس - البيان)

كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني بتونس عن تمكن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، من إفشال مخطط إرهابي، كان يهدف لنقل فيروس «كورونا» للأمنيين، مبيناً أن المخطط كان يعده أحد العناصر الإرهابية، قالت إنه من ولاية قبلّي (جنوب غرب) وإنه غادر حديثاً السجن، الذي كان قابعاً فيه بعد تورّطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

وأوضحت الإدارة العامة في بيان أمس أن «الإرهابي استغل سلطته المعنوية على بقية العناصر الإرهابية بالمنطقة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس «كورونا» والخاضعين للمراقبة الإدارية بقصد تحريضهم على تعمد العطس والسعال والبصق في كل مكان خلال وجودهم داخل الوحدة الأمنية عند القيام بإجراءات المراقبة الإدارية». وبين البيان أن الهدف من وراء ذلك نقل العدوى للعناصر الأمنية.

لافتاً إلى أنه تم سماع أحد العناصر الإرهابية ممن قال إنه تم تحريضهم، واعترف بتلقيه مثل هذه التعليمات وعجزه عن القيام بذلك باعتبار الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها بالوحدة الأمنية للحيلولة دون دخوله المقر.