تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال رمضان

المصدر: القدس - رويترز

قرَّر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم، استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المجلس أنه قرر، ‏وهو تعتصره الحرقة والألم، ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين الصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، تماشياً مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذّر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء.

وأضاف أن "اتخاذ هذا القرار سيكون مؤلماً لنا جميعاً، ‏إذ اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، ونؤدي التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية، آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظاً على النفس البشرية".

ولفت إلى أن الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قِبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك الذين سيبقون معمِّرين للمسجد وحاضرين على رأس عملهم، بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة".