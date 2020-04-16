السيول تجرف أسرة كاملة في مخيمات النازحين بمأرب

المصدر: عدن - البيان



جرفت السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة أسرة كاملة في أحد مخيمات النازحين في ضواحي مدينة مأرب ليل الأربعاء بعد أن اجتاحت ثلاثة من مخيمات النازحين وألحقت بها أضراراً كبيرة.



وذكر مسعفون لـ"البيان" أن أسرة كاملة في مخيم النزوح في السويداء جرفتها السيول، وتوفي كل أفرادها وهي أم وأربعة من أطفالها، حيث عثر على جثة طفلين فيما يتم البحث عن جثة الأم والطفلين الآخرين.



وقال سكان لـ"البيان" إن الأمطار الموسمية هطلت بغزارة على مدينة مأرب، وسببت سيولاً جارفة اجتاحت مخيمات النازحين من جحيم حرب الميليشيا من محافظات صنعاء والجوف ومختلف مناطق البلاد وألحقت بهذه المخيمات أضراراً جسيمة وجعلت المئات من دون مأوى، بعد أن دمرت أعداداً كبيرة من الخيام المصنوعة من الأقمشة والصفائح.



وأوضح بيان استغاثة وزرعته إدارة المخيمات وتسلمت "البيان" نسخة منه أن أضراراً كبيرة جداً لحقت بمخيم الروضة وأن العواصف تسببت بسقوطه، وكذلك الأمر في مخيمي الميل والجفينة، حيث تضررت بشكل شبه كامل وخلفت أضراراً في الخيام والمساكن المصنوعة من القش والزنك وأصبحت بعض الأسر بلا مأوى، ودعت إلى مساعدة النازحين والتخفيف من معاناتهم خصوصاً أن موسم الأمطار ما زال في بدايته.