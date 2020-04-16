مصر تحبط عملية تهريب مستلزمات طبية وقائية

المصدر: القاهرة - وكالات



تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر اليوم من القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط بتهمة فساد.



وألقت الرقابة القبض على المتهم متلبساً بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بغرض إمداد الأطقم ‏الطبية ووقايتها من الأمراض، وذلك عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".



وتمكنت الهيئة من ضبط تلك المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن تبين ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية، يديرها من الباطن موظف بمستشفى الصدر بالمحافظة.



وأسفرت التحريات عن اكتشاف اختلاس مستلزمات طبية بالمخزن بلغت قيمتها حوالي 250 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شركائه في الجريمة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة.



وعلى صعيد آخر، واصلت الهيئة حملاتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بمحافظات كل من بورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية، حيث تم ضبط عدد من ورش تصنيع المستلزمات الطبية والمخازن غير المرخصة، والصيدليات التي تقوم بتصنيع المستلزمات وتجميع الأدوية مجهولة المصدر لبيعها للمواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط ‏37112 كمامة طبية، و79385 قفازاً طبياً، و170 ألف ‏سرنجة، و32 ألف عبوة مستلزمات تجميل، ‏6400 عبوة كحول مغشوش، و6605 عبوات أدوية ومنشطات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة والعرض على النيابات العامة المختصة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.