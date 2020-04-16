تونس تتأهب أمنياً على الحدود الليبية

المصدر: (تونس- البيان)

تواجه تونس من جديد مخاطر اقتراب جماعات الإرهاب المدعومة من تركيا من حدودها الجنوبية الشرقية، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن تشكيلاتها العسكرية تواصل متابعة الوضع الأمني بالمناطق الليبية المتاخمة للحدود التونسية البريّة والبحرية، وأشارت في بلاغ لها إلى تحلي هذه التشكيلات بأعلى درجات اليقظة، والاستعداد المبكر لكل التحركات المشبوهة، والمواجهة الصارمة لكل طارئ، بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن والحرس الوطنيين.

ودعا وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، المفوضيّة السامية لشؤون اللّاجئين لتحمل مسؤولياتها في حال تدفق اللاجئين من ليبيا إلى البلاد، بإيجاد الدعم المادي واللوجستي اللازم. وتناول خلال لقائه مع ممثل المفوضية حنان حمدان، دورها الإنساني في توفير الحماية الدوليّة للّاجئين. وأكّد الحزقي متابعة الدولة التونسية لتطوّرات الأوضاع في ليبيا، واستعدادها لمجابهة الطوارئ المحتملة.