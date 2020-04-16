«العفو الدولية»: قطر تطرد عمالاً نيباليين رغم تفشي كورونا

المصدر: (لندن - رويترز)

كشفت منظمة العفو الدولية، أمس، عن أنّ قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي، بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.

ونقلت منظمة العفو الدولية، عن 20 رجلاً نيبالياً قولهم، إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس الماضي، القبض على مئات العمال المهاجرين، أثناء تفقدها المنطقة الصناعية بالدوحة، ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جواً إلى نيبال، بحجة قيامهم بأنشطة غير قانونية وغير مشروعة. ونقلت منظمة العفو الدولية عن الحكومة قولها: «وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها».

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية: «كان السجن مليئاً بالناس، تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم».

وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.