كسر هجوم حوثي والقبائل تنتفض في إب

المصدر: عدن - البيان

نجحت القوات المشتركة بمحافظة الضالع، في كسر هجوم حوثي في جبهة العود التابعة لمحافظة إب إدارياً شمال قعطبة الواقعة ضمن محافظة الضالع.

فيما يخوض السكان مواجهات مع ميليشيا الحوثي في شرق محافظة إب، حيث تسعى لمصادرة أراضيهم الزراعية لتحويلها إلى معسكر لاستهداف محافظة الضالع.

وذكرت مصادر عسكرية، أن وحدات القوات المشتركة تمكنت من التصدي لعملية هجومية من قبل عناصر ميليشيا الحوثي بجبهة العود شمالي مديرية قعطبة، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ومضادات الطيران.

إلى ذلك انتفضت قبائل في إب على ممارسات الحوثيين، ووفق مصادر محلية فإن السكان في مديرية العود التابعة لمحافظة إب اعترضوا على قيام الميليشيا بمصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية بجوار قرى القدم وبيت الشوكي والمقار وما جاورها لتحويلها إلى معسكر جديد، لاستهداف مواقع القوات المشتركة في أطراف محافظة الضالع.

مواجهات

وقتل أكثر من 30 من عناصر ميليشيا الحوثي فجر أمس الأربعاء، خلال مواجهات مع القوات المشتركة في على حدود محافظة مأرب مع محافظة الجوف، بعد أن تصدت لهجوم شنته الميليشيا على جبهات «الجدفر» ووادي اللسان.

ووفقاً لمصادر عسكرية تحدثت إليها «البيان» فإن القوات المشتركة تصدت لهجوم الميليشيا، وخاضت مواجهات استمرت لأكثر من عشر ساعات، وانتهت بمقتل ثلاثين من المهاجمين، كما استولت على عربتين عسكريتين وعتاد متنوع.

وفي محافظة الجوف تمكنت قوات الجيش، من تحرير معسكر الخنجر الاستراتيجي في محافظة الجوف بعد يومين من سيطرة ميليشيا الحوثي عليه وهو أهم المعسكرات في مديرية خَب والشَّعْف الحدودية مع السعودية، والتي تشكل 80 ‎%‎ من مساحة المحافظة.