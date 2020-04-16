الكاظمي يتعهد إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية

المصدر: بغداد - وكالات

اعتبر رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أنه سيكون رئيس حكومة أزمة، لكنه لا يملك عصا سحرية لحل مشاكل البلاد، منوها إلى أنه سيفاوض الأمريكيين حول وجود قواتهم، مشدداً على أنه سيعمل على إبعادها عن الصراعات الإقليمية وينفتح عربيا وإسلاميا.

وقال الكاظمي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، أمس، أن حكومته جاهزة وأنه راعى في اختيار الوزراء النزاهة والكفاءة، وإن كانت هاتان المفردتان مستهلكتين.

وأضاف «أنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية على هذا الأساس من أجل تمرير الحكومة تحت قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة». وتابع أنه لا يملك عصا سحرية لحل مشاكل البلاد.

وشدد الكاظمي على أن مهمته الأساسية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، في إشارة إلى المواجهات الأمريكية الإيرانية على الأراضي العراقية. وقال إنه سيكون له حوار جاد مع واشنطن بشأن طبيعة وجود قواتها في العراق.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل امرأتين إثر قصف الطائرات التركية لمخيم للاجئين جنوب غرب الموصل. وذكر بيان للخلية أن «قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية بمسيّرة تركية مسلحة، وتعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مخمور للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتان من القاطنين في هذا المخيم».