رئيس مخابرات بريطانيا السابق: الصين أخفت معلومات عن كورونا

المصدر: لندن - وكالات

قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني «إم.آي 6»، أمس، إن الصين أخفت معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا عن بقية العالم، وينبغي أن تُحَاسب على هذا الخداع.

وأكّد جون ساورز، رئيس المخابرات البريطانية منذ 2009 حتى 2014، إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين وليس منظمة الصحة العالمية. وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: «هناك غضب شديد في أمريكا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعا على يد الصين، وتتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية».

وتابع: «عمل المخابرات هو الحصول على المعلومات التي أُخفيت من دول وجهات أخرى، وكانت هناك فترة وجيزة في ديسمبر ويناير كان الصينيون يخفون فيها ذلك عن الغرب».