+2.000.000 مصاب.. ودول العالم بين الفتح والإغلاق

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تخطى العالم، حاجز المليوني إصابة بفيروس كورونا، فيما يتجه عدد الوفيات بثبات نحو الـ127 ألفاً. ولعل ما يبث بعض الطمأنينة اقتراب أعداد المتعافين من الوباء القاتل من الـ500 ألف.

ولا تزال بؤر التفشي التي ضربها الفيروس بقوة وهي الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا تتصدر قوائم الإصابات والوفيات أيضاً، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في بعض البلدان والذي يؤّشر بدوره إلى اقترابها من الهبوط التدريجي تمهيداً لإعلانها التغلّب على الوباء.

وفيما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أنّها أحصت 523 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، في تراجع بعد ارتفاع العدد الذي سجل الثلاثاء، أحصت بريطانيا، أمس 761 وفاة إضافية في حصيلة تعكس تراجعاً طفيفاً، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 12 ألفاً و868. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 98 ألفاً و476 في زيادة قدرها أربعة آلاف و605 إصابات عن اليوم السابق، وفق وزارة الصحة.

وبينما أعلنت السلطات الصحية البلجيكية أمس عن تسجيل 283 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قالت سلطات الصحة، إنّ عدد حالات الإصابة المؤكدة في هولندا زاد 734 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 28153. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد حالات الوفيات إلى 4777 حالة، بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بدورها، سجلت الصين، أمس، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة في البر الرئيسي، لكن مع زيادة في عددها في أقصى الشمال الشرقي المتاخم لروسيا. ورصدت الصين 46 حالة جديدة مؤكدة مقابل 89 في اليوم السابق، وفقاً لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية. وأعلنت روسيا، تسجيل 3388 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في 65 إقليماً من مجموع 84، وهو أعلى رقم يسجل منذ بدء تفشي الوباء في البلاد في يوم واحد.

تمديد ورفع

وفي ظل سعي دول على غرار ألمانيا لتمديد الإغلاق العام، تستعد أخرى مثل الهند وباكستان، لرفع القيود لمساعدة ملايين المتضررين من التفشي. وتعتزم وزارة الداخلية الألمانية، تمديد الرقابة على حدودها في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا لعشرين يوماً إضافية. وفي اتجاه مغاير تمضي الهند وباكستان، إذ قالت الحكومة الهندية، إنها ستسمح للصناعات المتمركزة في الريف بالعودة للعمل الأسبوع المقبل، وستستأنف أنشطة الزراعة لتخفيف معاناة ملايين تضرروا من طول أمد إجراءات العزل العام. وأصدرت وزارة الداخلية، أمس، خطوطاً إرشادية تسمح باستئناف محدود لأنشطة التجارة والصناعة في المناطق النائية البعيدة عن المدن والأقل تضرراً من الفيروس.

استئناف أنشطة

وحذت باكستان حذو جارتها الهند، بإعلانها أنّها ستسمح باستئناف أنشطة البناء التي توفر شريان حياة لعدد كبير من الأشخاص بعد الزراعة. وقال وزير الصناعة، حماد أزهر، إن الصناعات التصديرية مثل صناعة الملابس سيسمح لها كذلك باستئناف الإنتاج، مشيراً إلى أنّ الحكومة أجرت تقييماً للقطاعات الأقل عرضة للإصابة.

تحذير

حضّت اليابان مواطنيها على البقاء في منازلهم، بينما حذرت تقارير إعلامية من أن ما يصل إلى 400 ألف منهم قد يلقون حتفهم بسبب فيروس كورونا إذا لم تقم السلطات بتحرك عاجل. ونقلت تقارير بوسائل إعلام محلية عن توقعات غير معلنة لوزارة الصحة أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس قد يصل إلى 400 ألف حالة ما لم تُتخذ إجراءات للحد من انتشار العدوى. كما ذكرت التقارير أن التقديرات تفيد بأن عدد الحالات التي قد تحتاج إلى تنفس صناعي قد يصل إلى 850 ألف حالة. (طوكيو - رويترز)