المنطقة.. تعافٍ متزايد وتشديدُ قيود

المصدر: عواصم - وكالات

كشفت المملكة العربية السعودية، عن تسجيل 42 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 931 حالة، مشيرة إلى تسجيل ست وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 79 حالة. وأشار الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، د. محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحافي، إلى تسجيل 492 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 5862 حالة.

إلى ذلك، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على حزمة إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لتفشي (كورونا)». مضيفاً إن الحزمة تشمل تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتوفير سيولة لعدد من القطاعات وتغطية رواتب العاملين في أنشطة نقل الركاب.

كما أعلنت دولة الكويت، أمس، شفاء 30 حالة جديدة، ليرتفع مجموع المتعافين من فيروس كورونا إلى 206 حالات. وأكّدت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 50 إصابة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات.

إلى ذلك، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنّه جرى تسجيل ثلاث إصابات جديدة لممرضين من الخليل ورام الله، يعملون في مستشفى المطلع بالقدس، وإن عدد المصابين في القدس زاد إلى 78 حالة، ما يرفع إجمالي الحالات في الأراضي الفلسطينية إلى 369.

وأضافت الوزيرة، أنّ اثنين من بين الممرضين المصابين من بلدة دورا في محافظة الخليل والثالث من بلدة نعلين في محافظة رام الله، موضحة أنّ الجهات الصحية تعمل على حصر عدد الإصابات في القدس.

إجراءات

كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المحافظين بإغلاق الحدائق والشواطئ وأماكن التجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية. ووفق بيان رسمي لمجلس الوزراء على صفحته بموقع فيسبوك، طلب مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين، الغلق الكامل ومن دون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، والميادين العامة التي بها مناطق خضراء. كما كلف المحافظين بردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن.