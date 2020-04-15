مصر تسجل 155 حالة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن 39 حالة من المصابين بفيروس كورونا، خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا، وفقا لبيان الوزارة عبر موقعها على فيسبوك.