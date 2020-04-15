طائرات تركية تقصف مخيماً للاجئين في العراق

المصدر: بغداد ـ وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء مقتل امرأتين إثر قصف الطائرات التركية لمخيم للاجئين جنوب غرب الموصل.



وذكر بيان للخلية أن «قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العراقية بطائرة مسيرة تركية مسلحة، وتعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنين في هذا المخيم».



إلى ذلك اعتبر رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي أنه سيكون رئيس حكومة أزمة لكنه لا يملك عصا سحرية لحل مشاكل البلاد منوها إلى انه سيفاوض الأمريكيين حول وجود قواتهم، مشدداً على أنه سيعمل على إبعادها عن الصراعات الإقليمية وينفتح عربياً وإسلامياً.



وقال رئيس الحكومة العراقية المكلف في تصريحات لعدد من الإعلاميين العراقيين نشرتها وسائل إعلام محلية أن حكومته جاهزة وأنه راعى في اختيار الوزراء النزاهة والكفاءة وإن كانت هاتان المفردتان مستهلكتين.



وأضاف «أنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية على هذا الأساس من أجل تمرير الحكومة تحت قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة». وتابع انه لا يملك عصا سحرية لحل مشاكل البلاد.



وشدد الكاظمي على أن مهمته الأساسية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية في إشارة إلى المواجهات الأمريكية الإيرانية على الأراضي العراقية. وقال إنه سيكون له حوار جاد مع الولايات المتحدة بشأن طبيعة وجود قواتها في العراق..