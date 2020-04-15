مستشفيات القدس توقف زيارات المرضى وتشدد إجراءات الوقاية من «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

جددت شبكة مستشفيات مدينة القدس المحتلة، اليوم، قرارها «بوقف زيارات المرضى المتواجدين داخل المستشفيات المقدسية حفاظاً على سلامتهم جراء أزمة فيروس كورونا». وطالبت اللجنة في بيانٍ لها جميع المواطنين الفلسطينيين «بعدم التوجه للمستشفيات إلا في حالات الضرورة القصوى من أجل سلامتهم». وأكدت، في بيان، أنّها «لن تسمح بدخول أي شخص إلا في حال حاجته للرعاية الطبية العاجلة»، في حين «شدد مستشفى المطلع من إجراءاته بمنع دخول مرافقي المرضى».



ونقل موقع «بوابة الهدف» الفلسطيني عن مستشفى المطلّع توضيحاً يؤكد فيه أنّه «سيتم استلام المريض عند مدخل المستشفى من قبل الطاقم التمريضي، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 5 من المرضى المسنين المتواجدين في مستشفى المطلع و3 من الكادر الطبي والتمريضي بفيروس «كورونا»، إثر تواجد أحد المرافقين الذي أخفى إصابته بأعراض فيروس كورونا».



وفي بيانها، ناشدت الشبكة «المواطنين في حال ظهور أعراض شبيهة بأعراض فيروس «كورونا» أو حاجتهم للتوجه إلى المستشفيات لسبب مرضي آخر، الاتصال بالمستشفيات أو بمركز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، وإبلاغ الطواقم عن الأعراض قبيل التوجه، وكذلك الإبلاغ في حال وجود أي مصاب أو مشتبه بإصابته في المنزل، أو مخالطتهم لأحد المصابين أو المشتبه بإصابتهم، أو العودة من منطقة تفشى فيها الفيروس، واتباع تعليمات الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، حماية للمرضى الآخرين المتواجدين في المستشفيات والطواقم الطبية المتعاملة معهم».



إجراءات الوقاية



وأكَّدت أيضاً «على ضرورة تشديد إجراءات الوقاية والعزل في مستشفيات القدس من قبل الطواقم الطبية هناك، وفق تعليمات البروتوكول الوطني الفلسطيني لمواجهة وباء «كورونا» ومنظمة الصحة العالمية»، مُطالبةً «المواطنين في القدس المحتلة، بضرورة الالتزام بتعليمات تقييد الحركة والتزام المنازل ووقف الزيارات والمناسبات الاجتماعية، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، واتباع كافة تعليمات ووسائل الوقاية والتعقيم».



وفي السياق، أوضح مستشفى المطلّع أنّه ووفقاً لإجراءات العزل والوقاية التي اتخذتها مستشفيات القدس، كان خصّص الطواقم الطبية والتمريضية العاملة في كل قسم منعاً لاختلاط الطواقم الطبية لحمايتها من العدوى بالفيروس، كما خصص مدخلاً واحداً إلى المستشفى، بحيث يتم فحص كل من يدخل من مرضى وعاملين وطواقم طبية وتمريضية قبيل السماح لهم بدخول المستشفى.



وبيّن أنّه في حال الاشتباه بوجود أعراض «كورونا» يتم تحويل المشتبه بإصابته إلى قسم معزول ليتم أخذ عينة والحجر عليه احترازياً، إلى حين ظهور نتيجة العينة، مُشيراً أنّه منذ بداية الأزمة، قام بتخصيص قسم «كورونا» المعزول في مبنى منفصل عن باقي أقسام المستشفى، وخصص طاقم الأطباء والتمريض الذي سيعمل في قسم العزل.