تجدد الاغتيالات داخل التنظيمات الإرهابية بسوريا

المصدر: (الحسكة – عبد الله رجا)

تجددت الاغتيالات داخل هيئة تحرير الشام الإرهابية، حيث استهدفت عبوة ناسفة القيادي في الهيئة في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل القيادي المدعو أبو «حريتان» على الفور ومرافقه الخاص، فيما قال ناشطون إن هذه العملية تأتي في سياق الصراع الداخلي بين أعضاء الهيئة ومحاولة التصفية للتخفيف من العناصر المحلية السورية.

وتكررت حوادث الاغتيال في الشمال السوري، إذ استهدف مسلحون قيادات سابقة في حركة أحرار الشام المتطرفة، فيما جرى استهداف قيادات في الفصائل المسلحة الشهر الماضي.

إلى ذلك، أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بقيام الجيش السوري بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة، بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، في محافظتي درعا وريف دمشق، وبالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 29 عبوة ناسفة.