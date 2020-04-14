السيول تجتاح صنعاء وتخلف خسائر كبيرة

المصدر: عدن - البيان

ألحقت السيول الجارفة التي تدفقت على الأحياء الشرقية والجنوبية للعاصمة اليمنية صنعاء أضراراً جسيمة بالمحال التجارية والمنازل والممتلكات فيما واصلت الأمطار الغزيرة الهطول على المدينة لليوم الثاني على التوالي.



وقال سكان في أحياء شميلة والخفجي لـ «البيان» إن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة اجتاحت الأحياء السكنية وألحقت أضراراً كبيرة بالمنازل والمحال والسيارات التي جرفتها السيول كما غمرت المياه عدداً من المنازل وأتلفت محتوياتها من أثاث ومواد غذائية.



وحسب هؤلاء فإن السيول التي لم تعرف لها المدينة مثالاً منذ عقد من الزمن اجتاحت المحال التجارية والبسطات في حي شميلة التجاري وجرفت البضائع والمواد الغذائية والخضار والدراجات النارية والعادية كما جرفت أكثر من ثلاثين سيارة، ملحقة خسائر كبيرة في الممتلكات خاصة محال بيع المواد الغذائية والملابس والأقمشة، حيث غمرت المياه المحال والمخازن مخلفة أضراراً بالغة في محتوياتها



وقال شهود لـ«البيان» إن بعض الباعة أصيبوا جراء محاولتهم جمع بعض من ممتلكاتهم التي جرفتها السيول الليلة قبل الماضية وأنهم غامروا بحياتهم في ملاحقة ممتلكاتهم في حين غاب أي دور للدفاع المدني بشكل كلي.



من جهته قال الهلال الأحمر اليمني، إن سيول الأمطار التي شهدتها ⁧‫صنعاء‬⁩، ألحقت أضراراً في المنازل وخسائر مادية في الممتلكات، مبيناً أنه قام بإجلاء 28 أسرة تضررت منازلها، كما تمكن من انتشال 31 سيارة من مجرى السيول ومساعدة عشرات من العالقين على الخروج من بين السيول التي حاصرت منازلهم أو محالهم.