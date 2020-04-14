البحرين تسجل سابع حالة وفاة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تسجيل سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" تعود لمواطن بحريني (60 عاما) كان يعاني من ظروف صحية و أمراض كامنة.

و نقلت وكالة الأنباء البحرينية " بنا " عن الوزارة قولها إن المتوفي كان أحد الحالات المصابة بالفيروس ونقلت له العدوى نتيجة المخالطة لافتة إلى أنه كان يخضع للعلاج و الرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل و العلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

و أوضحت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الآخرى مستقرة حاليا فيما عدا ثلاث حالات تحت العناية و جميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

