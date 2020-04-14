مساعدات صينية طبية لمصر لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - وكالات

أعلنت السفارة الصينية في القاهرة أن طائرة تحمل مستلزمات طبية في طريقها إلى مصر بعد أن غادرت بكين اليوم الثلاثاء. وأشارت السفارة إلى أن المستلزمات الطبية المقدمة من الحكومة الصينية تشمل كمامات طبية وملابس واقية وكواشف اختبار ستصل فجر الخميس.



ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن السفارة قولها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن طائرة على متنها المستلزمات الطبية التي تمنحها الحكومة الصينية إلى عدة دول شمالي إفريقيا، بما فيها الأقنعة الطبية والملابس الواقية وكواشف الاختبار لمصلحة الحكومة المصرية من المتوقع وصولها إلى مطار القاهرة الدولي فجر يوم السادس عشر من أبريل الجاري.



وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمر بإرسال مساعدات إلى الصين، يوم 2 فبراير الماضي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في الصين، حيث بلغت المساعدات 10 أطنان على متن طائرة اتجهت إلى الصين لإجلاء مواطنين مصريين.