الإمارات ترحّب بتشكيل الحكومة العراقية

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

رحبت دولة الإمارات، أمس، بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي، تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربة عن أملها أن يلبّي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق الشقيق، والتحديات التي تواجهه حالياً، والتي تتطلب توافقاً يعمل بإخلاص حرصاً على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت دولة الإمارات عن تمنياتها بالتوفيق والسداد لمصطفى الكاظمي في مهامه، كما تأمل من جميع القوى السياسية والشعبية أن تتكاتف في جهودها لضمان مستقبل أفضل للعراق وللعراقيين.

من جهتها، أكدت الولايات المتحدة تطلعها لتشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مكافحة «كورونا» ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة تكون قادرة على مكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) والتخفيف من حدة الضائقة الاقتصادية الحالية في البلاد، ووضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

وأضاف «نرحب بأن الزعماء السياسيين قد توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن تشكيل الحكومة، ونأمل أن تضع الحكومة الجديدة مصالح العراق أولاً وتفي باحتياجات الشعب العراقي».

وتابع «الشعب العراقي يطالب بإصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة. هذه المطالب تستحق أن تتم معالجتها بدون عنف أو قمع».

وذكر «نقف مع الشعب العراقي الذي يسعى إلى عراق ذي سيادة ومزدهر وخال من الفساد والإرهاب».

كان برهم صالح قد كلف مصطفى الكاظمي يوم الخميس الماضي بتشكيل حكومة جديدة.