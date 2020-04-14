مصر تكشف تفاصيل إجلاء مواطنيها العالقين في الخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة المصرية عن تفاصيل عملية إجلاء العالقين المصريين في الخارج في الفترة المقبلة، بعد اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس ووفقاً للتعريف والمفهوم لكلمة "عالق".

وقالت مكرم " إن اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج ورعايتهم هو أولوية قصوى للقيادة السياسية والدولة المصرية منذ سنوات، ويزداد بشكل أكبر في الوقت الراهن مع تفشي فيروس كورونا في دول العالم، والأولوية في الوقت الحالي للعالقين".

وأكدت في مداخلة هاتفية تلفزيونية، أن آلية إعلان رقم العالقين في الخارج وإجلائهم تم وفقاً للجنة شكلت بين الصحة والهجرة والطيران المدني برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث بلغ عدد العالقين 3378 شخصاً..

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الشريحة الأكبر للعالقين كانت للمعتمرين في المملكة العربية السعودية، ولهذا أخرجت الدولة طائراتها لإجلاء المعتمرين في مطارات مكة والمدينة وأبها وجدة وغيرها، وفي المرتبة الثانية جاءت الكويت من حيث العالقين لزيارات اسثنائية، مناشدة المصريين تسجيل بيانات ذويهم في السفارة أو القنصلية في كل دولة فى الخارج، كاشفة أن عملية الإجلاء ستجرى خلال أيام قليلة بعد العرض على رئيس الجمهورية.