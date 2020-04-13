السودان يعلن حظر تجوال شاملاً في الخرطوم اعتبارا من السبت

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات السودانية الاثنين فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة اسابيع ابتداء من السبت، وذلك لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 بعد تسجيل عشر إصابات في يوم واحد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية ( سونا ) "السودان يعلن فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة اسابيع ابتداء من السبت المقبل في اطار جهود مكافحة جائحة كورونا "

وقال أكرم علي التوم وزير الصحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي "وصلت حالات المصابين بفيروس كوفيد 19 حتى منتصف ليل الاحد الثاني عشر من ابريل الى عشر حالات ومن بين هذه الحالات رجل اجنبي توفي داخل مستشفى بالخرطوم".

واشتكى التوم من نقص الادوية ومستلزمات الوقاية للكوادر الصحية، وقال "ليس عندنا أدوية ومعينات الوقاية للكادر الصحي اقتربت من النفاد كما أن مواد الفحص التي حصلنا عليها من المنحة الصينية قاربت على النفاد".

وأكد الوزير وفاة احد الموجودين في العزل الصحي ليرتفع عدد المتوفين جراء الوباء إلى اربعة.

واضاف "بهذه الاصابات الجديدة وصلنا الى مرحلة الانتشار المجتمعي".

وفي الرابع والعشرين من مارس الماضي فرضت السلطات حظر تجوال جزئيا في جميع مدن البلاد .

وكان السودان أعلن في الثالث عشر من مارس الحالي رصد اول اصابة بالفيروس ووفاة المصاب.