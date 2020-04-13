%85 من حالات الشفاء من كورونا بمصر تتم دون علاج

المصدر: وكالات

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبو إن هناك 85% من الإصابات بكورونا في مصر شفيت دون علاج، إلى جانب وجود الكثير من الوفيات التي وقعت في مصر قبل ذهاب المصابين إلى المستشفى.

ووجه جبور، التحية للحكومة المصرية على جهودها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) داخل البلاد.

وقال جبور: "تم إعلان أول حالة إيجابية لمرض كوفيد-19 يوم 14 فبراير، وبتنسيق كامل بين مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر وبين وزارة الصحة والسكان المصرية، وأريد أن أحيي جهود الدولة المصرية ممثلة في وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وبقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي كان مبادرا من قبل أزمة الكورونا لتعزيز الصحة العامة في مصر".

وأضاف: "من البداية تعاملت مصر بجدية مع هذا الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي".