الكويت تبدأ خطة إجلاء مواطنيها من الخارج الأحد

المصدر: البيان الإلكتروني

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد إن خطة إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج تبدأ يوم الأحد القادم ولمدة 19 يوماً.

كما أعرب الخالد، اليوم الإثنين، عن شكره لكل العاملين في الصفوف الأولى من المواطنين والمقيمين في مواجهة كورونا. وأوضح «أقدر قلق الأسر الذين لهم أبناء في الخارج وكلهم أبنائي وأتابع أحوالهم وحريصون على سلامتهم» بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وقال وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إنه تم تسجيل 35 ألف طلب للمواطين الراغبين بالعودة الى البلاد حتى الان عبر منصة (معاكم)

من جهة أخرى، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أرجو من جميع المواطنين التقيد بالإجراءات الصحية خصوصا اهالي العائدين من الخارج والالتزام بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي خلال استقبالهم».