حجز سيارة شقيق مدير الأمن العام الأردني لخرقه نظام منع التجول

المصدر: وكالات

أعلن وزيرالاعلام الأردني أمجد العضايلة، إن دورية للأمن العام وعناصر القوات المسلحة حجزوا سيارة شقيق مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، لخرقه نظام منع التجول دون تصريح.

وقال الوزير في تصريح لقناة "MBC مصر" ونقله موقع خبرني، إن مدير الأمن العام أبلغه بحجز سيارة شقيقه لمدة شهر لمخالفته التعليمات، وتغريمه 110 دنانير، "كما هو الحال على بقية المواطنين".

ويطبق الأردن نظام منع تجول صارم لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد أدى إلى تخفيض ملحوظ في أعداد الإصابات، والتي تعد بين الأقل على مستوى العالم.

لكن السلطات تسمح باستثناءات للمواطنين بالتجول خارج ساعات الحظر لظروف عملهم أو أسباب صحية خاصة، ضمن نظام تصاريح معقد وصارم.