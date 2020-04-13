السعودية تمدّد العمل بمنع التجول.. وشفاء أصغر مصابة في المغرب

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد19) الحالية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن أمر التمديد يأتي إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بشأن منع التجول لمدة 21 يوماً للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ الوزارة ما يلزم لتطبيق هذا المنع ونظراً للحاجة إلى استمراره.

وأضاف المصدر أن الوزارة تهيب بالجميع الالتزام بأمر التمديد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ 13.

يأتي هذا فيما تواصل دول عربية تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس، حيث أعلنت الكويت تسجيل 80 حالة إصابة جديدة، أول من أمس، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234 كما أعلنت شفاء 9 حالات من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 142 حالة. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية أمس تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 599.



وفي فلسطين المحتلة، أعلنت الحكومة، أمس، تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس في الشطر الشرقي من القدس المحتلة. وأفاد الناطق باسمها إبراهيم ملحم أن الإصابات تم تسجيلها في منطقة سلوان ووادي حلوة في القدس.

وحمل ملحم إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في القدس، إذ إن إجراءاتها تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين الفلسطينيين في المدينة. وبحسب البيان، نقلاً عن مصادر فلسطينية، فإن عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين في القدس بفيروس «كورونا» بلغ 36 إصابة. وطالب ملحم المجتمع الدولي بالتدخل لـ«حمل إسرائيل كونها سلطة محتلة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في القدس وفق القانون الدولي».

حالتا وفاة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 113 حالة. وكشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني أن رضيعة في الشهر الثالث تماثلت للشفاء من الفيروس في مدينة فاس.

وكتب العثماني، في تغريدة على موقع «تويتر»، أن الرضيعة أصغر مصابة بالفيروس في المملكة، مضيفا أنها دخلت في وقت سابق إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.