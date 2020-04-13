العلاج بـ«الكلوروكين» ينطلق بصفة مبكرة وهذه فرص نجاة المتواجدين بالإنعاش

المصدر: (الجزائر - وكالات)

أكد أطباء جزائريون، أمس، أن العلاج بـ«الكلوروكين» انطلق بصفة مبكرة، لكن فرص نجاة الموجودين في غرف الإنعاش قليلة. وأوضح عضو لجنة رصد وتفشي فيروس «كورونا»، البروفيسور رضا ميهياوي، في تصريح نقلته تقارير إعلامية جزائرية أن استعمال «بروتوكول الكلوروكين»، يتم بدقة وحذر. وأفاد أن عدد الأشخاص في غرف الإنعاش وتحت التنفس الاصطناعي قليل، حيث يمثلون نحو 3.5 في المئة من عدد المصابين. وأشار مهياوي إلى الضغط الكبير على الكوادر الطبية، التي تستقبل يومياً حالات إصابة مبكرة بـ«كورونا».