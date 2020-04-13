قرقاش يثني على كلمة جونسون ويؤكد أن عمل مقدمي الرعاية الصحية ملحمي

المصدر: (دبي-البيان، لندن-وكالات)

أثنى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على الخطاب المؤثر الذي ألقاه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد تعافيه من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). وكتب معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «كلمات مؤثرة، ألقاها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. تعبيره عن امتنانه للأطباء والممرضات في قطاع الصحة على إنقاذ حياته، أمر يستحق الثناء». وأضاف قرقاش في تغريديته: «إن الجهد الرائع الذي يقوم به الأطباء ومقدمو الرعاية الصحية في كل ركن من أركان عالمنا، هو عمل ملحمي حقاً». وغادر جونسون أمس المستشفى في لندن، حيث كان يعالج منذ أسبوع، جراء إصابته بفيروس «كورونا».

وذكرت الحكومة في بيان «غادر رئيس الوزراء المستشفى، وسيواصل تعافيه في تشيكرز»

وأكد جونسون إنه يدين بحياته للطاقم الطبي في المستشفى، الذي تلقى فيه العلاج، وذلك في أول تصريحات له منذ خروجه من العناية المركزة، لاستكمال علاجه، في وقت تعرضت فيه حكومته لضغوط متنامية، لشرح سبب الارتفاع السريع في عدد الوفيات من المرض في البلاد.

وكشف جونسون أن «الأمور كانت لتأخذ أي منحى»، خلال معركته مع (كوفيد - 19)، وذلك في تسجيل مصوّر، سجّل عقب مغادرته المستشفى، حيث خضع للعلاج في قسم العناية المشددة.

وقال جونسون «هناك شخصان من أفراد طاقم التمريض، بقيا إلى جانب سريري لـ 48 ساعة، في وقت كانت الأمور لتأخذ أي منحى»، فيما أشاد بالفريق الطبي الذي عالجه في مستشفى «سانت توماس» في لندن.