الأردن يمدد تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى نهاية أبريل

قررت الحكومة الأردنية الأحد تمديد تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية ابريل في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة سعد جابر إن "رئيس الوزراء (عمر الرزاز) أصدر اليوم (الأحد) بلاغا باستمرارية تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة أعمالها حتى مساء يوم الخميس الذي يصادف الثلاثين من أبريل الحالي".

وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه "يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيوية والحكومية التي تتطلب طبيعة عملها مواصلة العمل والتي يتم تحديدها من الوزير المعني".

وتابع "كما يستثنى من هذا القرار مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المصرفي المصرح لها بالعمل أثناء العطلة والقطاع الصحي العام والخاص".

وهذه المرة الثالثة التي تعطل فيها الحكومة عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.

واعلنت الحكومة أول مرة في 17 من مارس الماضي تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين. ثم عادت الحكومة في 29 من الشهر ذاته ومددت التعطيل حتى منتصف أبريل الحالي.

من جهته، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع العدد الكلي للإصابات المؤكدة الى 388 إصابة.

واضاف الوزير إن عدد الحالات التي تم شفاؤها وغادرت المستشفيات الأحد بلغت 24 حالة ليصبح مجموع الاشخاص الذين تم شفائهم 201. كما سجلت المملكة سبع وفيات خلال الاسابيع الماضية.

وفرضت الحكومة في 21 من الشهر الماضي حظرا شاملا للتجول في عموم المملكة ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.