مصر تمدد وقف جلسات المحاكم أسبوعاً ثالثاً بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مجلس الدولة في مصر استمرار وقف جلسات المحاكم أسبوعا إضافيا بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا، وأصدر المستشار محمد حسام الدين قراراً بمد العمل بالتأجيل الإداري لجميع الجلسات "محاكم- مفوضين" بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية حتى يوم الخميس الموافق 23 ابريل الجاري.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية فقد نص القرار على استمرار نظر الدعاوى المستعجلة التي يترتب على عدم الفصل فيها ضرر يتعذر تداركه، مع التأكيد على استمرار تواجد القضاة والموظفين لمباشرة العمل الإداري وبخاصة قيد الدعاوى والاطلاع واستلام الصور والشهادات وسداد مستحقات الدولة.

ووفقا للقرار فإن مد التأجيل الإداري للجلسات في مجلس الدولة يأتي تماشياً مع السياسة العامة للدولة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، علماً بأنه تم غلق جميع قاعات المحاكم وتخفيض نسبة تواجد الموظفين وعدم حضور النساء أو المقيمين في المحافظات.