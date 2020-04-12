البحرين تسجل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة في مملكة البحرين عن تعافي حالة واحدة من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجها من مركز العزل والعلاج.

كما أكدت وزارة الصحة تسجيل 49 حالة إصابة جديدة تعود لعمال وافدين وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي.

وأشارت إلى أن الحالات القائمة بين العمال الوافدين تم رصدها ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق البحرين وتبين عدم مغادرتهم لأماكن سكنهم التزاماً بقرارات الجهات الرسمية ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.