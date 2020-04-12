الإمارات تجدد دعمها الحل السياسي في ليبيا وتدعو إلى زيادة التعاون الدولي لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي- البيان

جددت الإمارات دعمها لمسار برلين في ليبيا، كما أكدت ضرورة زيادة التعاون الدولي لمواجهة وباء «كورونا» (كوفيد - 19) غير مسبوقة في العالم.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «ناقشت مع ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا​​، وأكدت مجدداً دعم دولة الإمارات لمسار برلين للحل السياسي وبقيادة الأمم المتحدة.

وأعربت عن أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في هذا البلد العربي الشقيق».

وكانت برلين، قد استضافت في 19 يناير الماضي، مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

زيادة التعاون

من جهة أخرى، ناقش قرقاش مع منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان، يان كوبيش، آخر المستجدات المتعلقة بالتصدي لأزمة «كورونا».

وقال معاليه في تغريدة أخرى على «تويتر»: «ناقشت مع يان كوبيش آخر المستجدات في لبنان والمتعلقة بالتصدي لأزمة فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لحماية اللاجئين السوريين من هذا الفيروس، واتفقنا على ضرورة زيادة التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة».