«تريندز» يصدر دراسة عن نشأة «الإخوان»

المصدر: أبوظبي – البيان

صدرت دراسة جديدة عن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت عنوان «جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس».

وتناول محمد خلفان الصوافي، الباحث والكاتب الإماراتي، خلال الدراسة بالبحث والرصد والتحليل العميق مختلف المقاربات في معالجة موضوع الجماعة في الكتابات الأكاديمية، والسياقات التي تحكمت في نشأتها وتأسيسها في مصر ثم أُصولُها الفكرية – التراثية، والحديثة، والسمات الشخصية لأبرز قياداتها.

وتقول الدراسة بأن القصور البحثي في ظروف نشأة الحركات الإسلامية وعواملها، يقابله في الأدبيات الإسلاموية اهتمام كبير بأيديولوجيات الحركات الإسلامية وقادتها؛ فالقليل من الدراسات وجهت اهتمامها وعملت بشكل منهجي وعلمي على تقييم السياقات الاجتماعية والسياسية للحركات الإسلامية.