«كاونتابل»: الإمارات ضمن أكثر الدول أمناً خلال أزمة «كورونا»

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت منصة «كاونتابل» الإخبارية الأمريكية أن الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول أمناً خلال الفترة العصيبة الراهنة التي يعاني فيها العالم من انتشار جائحة «كورونا».

ونشرت «كاونتابل» أمس عبر موقها الشبكي تقريراً خاصاً مطولاً عن تعامل الإمارات مع الأزمة الناجمة عن تفشي الجائحة، وذلك على كافة الأصعدة، بما في ذلك الصحية، السياسية والاقتصادية. جاء التقرير بعنوان «نموذج الإمارات في التعامل مع أزمة «كورونا»: ابقِ الحرارة منخفضة واستعد لإعادة التشغيل».

وأوضح التقرير في مستهله أن منهج الإمارات في التعامل مع «كورونا» سيظل واحداً من أبرز المناهج وأشدها أهمية وجدارة بالدراسة والتحليل بعد انتهاء الأزمة واستعراض النماذج التي قدمتها مختلف دول العالم في التعامل معها، ذلك أن المنهج تضمن مراعاة عدة اعتبارات وتوازنات تتعلق بمصالح، أولويات وسياسات تحرص الإمارات على الحفاظ عليها.

وذكر التقرير أن من بين هذه الاعتبارات درجة التكامل العالية بين اقتصاد الإمارات والاقتصاد العالمي، والتي صارت سمة تقليدية تتمتع بها الإمارات منذ نجاحها في التحول إلى مركز تجاري عالمي.