مصر تسجل 145 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 11 حالة، بينما تعافى من المرض 42 شخصا.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إنه تم تسجيل 145حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11حالة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.

كما أشار إلى خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.