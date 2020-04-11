الأردن: لا إصابات بـ«كورونا» في مخيم الزعتري

المصدر: دبي- البيان

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم، أن نتائج الكشف عن إصابات بفيروس «كورونا» المستجد في مخيم الزعتري للاجئين السوريين كلها سلبية. وأوضح أنه تم إجراء فحوصات عشوائية وسريعة للاجئين في المخيم، تظهر نتائجها خلال 8 دقائق، بنسبة دقه 70 – 80%.



وقال جابر، في تصريحات تلفزيونية: «الوضع الصحي في محافظة المفرق مطمئن، والتزام المواطنين في حظر التجول الشامل ساعدنا في إجراء فحوصات». وأعلنت السلطات الأردنية، في وقت سابق أنها ستشرع في إجراء فحوصات عشوائية في شرقي العاصمة عمان والمخيمات.



ويقع مخيم الزعتري بمحافظة المفرق، شمال شرقي الأردن، وأقيم إثر نزوح اللاجئين السوريين عام 2012 إلى الأردن نتيجة الحرب في سوريا.