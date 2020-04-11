الحوثيون يحكمون بإعدام 4 صحافيين

المصدر: عدن - البيان

أصدرت محكمة تديرها ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، حكماً بإعدام أربعة من الصحافيين المسجونين لديها منذ بداية الحرب، وعاقبت ستة آخرين بالسجن.



وقال المحامي عبد الخالق صبرة، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، والتي تديرها ميليشيا الحوثي، ويرأسها القاضي محمد مفلح، أصدرت حكماً بإعدام الصحافيين عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارس حميد، توفيق المنصوري، بعد أن أدانتهم بالتعاون مع الشرعية والتحالف العربي.



القاضي الحوثي، أمر أيضاً بمعاقبة بقية المجموعة، وهم هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالسجن، واكتفى بالمدة التي قضوها في الحبس، ولكنه وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.



ويأتي هذا الحكم بعد مرور قرابة خمس سنوات، على اختطاف ميليشيا الحوثي الصحافيين العشرة في يونيو 2015، من أحد فنادق صنعاء، ووضعهم قيد الإخفاء القسري، وتنقلوا في عدة سجون تديرها الميليشيا، تعرضوا خلالها لتعذيب نفسي وجسدي بشع.