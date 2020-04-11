بعثة طبية تونسية إلى إيطاليا لمكافحة «كورونا»

المصدر: تونس - د.ب.أ

أرسلت تونس اليوم، السبت، بعثة طبية إلى إيطاليا، للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.



وغادرت البعثة في طائرة عسكرية نحو مطار مدينة ميلانو، عاصمة إقليم لومبارديا، الأكثر تضرراً بالفيروس في إيطاليا. وقال بيان الرئاسة التونسية، إن «البعثة ستعاضد مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس «كورونا» في هذا البلد الصديق». وتضم البعثة ممرضين وأطباء متطوعين، مختصين في التخدير والإنعاش الطبي، وفي الأمن البيولوجي.



وتعد إيطاليا، القريبة من تونس، وتضم أكثر من 200 ألف مهاجر تونسي، البلد الأكثر تضرراً في العالم من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، والذي تسبب في وفاة أكثر من 18 ألفاً في هذا البلد.