الكويت تعلن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 133 شخصاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم السبت شفاء 10 حالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 133 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) عن الشیخ باسل الصباح قوله إن حالات الشفاء تعود إلى ستة مواطنین كویتیین وأربعة مقیمین مضیفا أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.