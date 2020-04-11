«كورونا» يصل إلى اليمن ولا إصابات جديدة في الأردن

المصدر: عواصم-البيان،وكالات

شهد بلد عربي جديد، أمس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، فيما أعلنت الأردن أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بالفيروس المستجد، خلال الساعات الأخيرة.

وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر أن المملكة لم تسجل أية حالة إصابة بكورونا أمس، في حين انخفضت حالات الإصابة في فلسطين المحتلة، بينما شهدت دول عربية أخرى تزايداً في حالات الشفاء. وأعلن اليمن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن وزارة الصحة في اليمن قولها إن الحالة المكتشفة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة وإن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

خليجياً، أعلنت الداخلية السعودية أمس منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في عدد من أحياء المدينة المنورة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي «انطلاقاً من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية».

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أمس، أن إجمالي المتعافين في المملكة بلغ 685 مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 3651.

وأما في الكويت، أعلن وزير الصحة باسل حمود الصباح شفاء 12 حالة مصابة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى 123 حالة منذ بداية تفشي الفيروس بالبلاد.

انخفاض الإصابات

عربياً، أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية‭‭ ‬‬انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يومين حيث لم تسجل سوى ثلاث حالات. وقال إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أمس «تم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا... ما يرفع عدد الإصابات

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية أن أحد المصابين بفيروس كورونا توفي أمس في مستشفى هوغوشافير في محافظة رام الله بالضفة الغربية.

عقار جديد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، عن مكونات العقار الجديد الذي حصلت مصر على عينات منه لمواجهة فيروس كورونا من اليابان. وأشار الوزير في تصريحات إلى أن الوزارة استطاعت التواصل مع المصنع المسؤول عن تصنيع دواء "أفيجان" في اليابان، الذي أثبت نجاحات كبيرة على عينة مرضى فيروس كورونا، وكان ذلك منذ أكثر من شهر، مؤكدا أن "مصر تدخل في عملية بحثية مع اليابان، وهم يقدرون جيدا مثل هذا الدور".