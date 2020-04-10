وزير الصحة الكويتي يدعو المتعافين من كورونا للتبرع بالدم لعلاج المصابين

المصدر: وكالات

دعا وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، اليوم الجمعة، جميع المتعافين من فيروس كورونا المستجد، إلى المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد باسل الصباح عبر حسابه في "تويتر" أنه ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج.

وقال: "نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حيث ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 12 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض فيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي حتى الآن 123 حالة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 993.