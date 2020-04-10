الجزائر تسجل 21 وفاة و95 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية اليوم الجمعة، عن تسجيل 21 وفاة بين 30 مارس و10 أبريل الجاري، و95 إصابة جديدة بفيروس جائحة كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 256 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 1761 حالة موزعة عبر 46 ولاية، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا.

وكشف فورار، عن تسجيل 58 حالة شفاء جديدة مما يرفع عدد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 405 منهم 126 شخصا بولاية البليدة بؤرة الجائحة، و133 بالجزائر العاصمة.

كما أشار إلى أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بدواء كلوروكين وصل إلى 1712.

