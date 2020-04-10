إغلاق مستشفى في القاهرة وعزل جميع العاملين به 14 يوماً

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة في العاصمة المصرية، قراراً بإغلاق مستشفى الزيتون التخصصي، لمدة 14 يوماً، وذلك بعد ظهور إيجابية 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بين الطاقم الطبي للمستشفى، وذلك بعد مخالطتهم لسيدة مسنة تم استقبالها بالمستشفى 23 مارس الماضي لإجراء غسيل كلوي بالمستشفى، واتضحت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما ترتب عليه إصابة الطاقم الطبي.

وبحسب صحيفة الشروق، أصدرت الأمانة العامة تعليمات إلى جميع العاملين بالمستشفى من جميع الفئات، الأطباء (الاستشاريين، الاخصائيين، والنواب المقيمين)، وطاقم التمريض بكافة المستويات، والاداريين في كل الأقسام والادارات، والعمال وأفراد الأمن، وأي عمالة أخرى المستشفى، وكافة الجهات سواء بالتعاقد أو الانتداب، أو المأمورية والمثبتين أو أي التزام بالعمل داخل المستشفى، الالتزام التام بالعزل المنزلي، واتخاذ كافة سبل الوقاية الشخصية.

وأكدت تعليمات الأمانة على ضرورة عدم مغادرة المنزل لمدة 14 يوما، سواء للعمل أو السفر، أو ممارسة أي نشاط آخر خلال الفترة من 10 أبريل 2020، وحتى 23 أبريل 2020، لمدة 14 يوم متتالية، والابلاغ عن أي أعراض تنفسية حادة مثل (ارتفاع درجات الحرارة، أو كحة، أو ضيق بالتنفس)، والابلاغ للمنوط بهم المتابعة.