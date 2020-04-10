السعودية تمنع التجول الكلي في هذه الأحياء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة ابتداءً من اليوم الجمعة.

وأضافت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وتتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.

وسيتم السماح لخدمات التوصيل المنزلي بالعمل خلال فترة منع التجول الكلي مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بإشراف إمارة المنطقة.