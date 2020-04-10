وفاة ثاني فلسطيني في الضفة الغربية بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن حالة وفاة ثانية في الضفة الغربية بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن مصابا بالفيروس يبلغ (55 عاما) توفى علما أنه كان يعاني من مشاكل مرضية سابقة.

وكانت حالة الوفاة الأولى بالفيروس سجلت لسيدة في الستينات من عمرها في 25 من الشهر الماضي.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد إلى 266 حالة بعد اكتشاف ثلاث حالات جديدة.

وذكر الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، أن إصابتين تم اكتشافهما في بيت لحم فيما الحالة الثالثة في الخليل، مشيرا إلى أن من بين المصابين طفلة تبلغ 7 أعوام.

وأفاد ملحم بأن ذلك يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 266 تتوزع بواقع 253 حالة في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة فيما تم شفاء 44 حالة.

وأعلن الناطق باسم الحكومة أن الاتحاد الأوروبي تبرع بكاميرا حرارية تم وضعها على الحدود بين الأردن والضفة الغربية لفحص العائدين إلى الأراضي الفلسطينية.