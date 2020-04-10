عمان ترحّب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت سلطنة عمان اليوم الجمعة بإعلان دول التحالف وقف إطلاق النار في اليمن، وتدعو جميع الأطراف اليمنية للبناء على هذه الخطوة بالعمل على تغليب لغة الحوار لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسيّة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار للوصول إلى حلّ شامل للأزمة اليمنيّة.

وأعربت السلطنة في بيان لوزارة الخارجية عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، وتؤكد دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسيّ شامل يحقق السلام والأمن في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.