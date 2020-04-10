غير عابئةٍ بكورونا.. كوريا الشمالية تعقد جلسة لمجلس الشعب الأعلى اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

تعقد كوريا الشمالية اليوم الجمعة أول جلسة لمجلس الشعب الأعلى في هذا العام وسط انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم.

ويعد مجلس الشعب الأعلى أعلى أجهزة الدولة بموجب الدستور، وتعقد كوريا الشمالية مؤتمرا دوريا له في غضون أبريل سنويا، للاعتماد الشكلي لقرارات حزب العمال الحاكم.

ويبدو أن الممثلين البالغ عددهم 687 ممثلا في جميع أنحاء كوريا الشمالية، في مجلس الشعب الأعلى يتجمعون في بيونغ يانغ.

وأعلنت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في يوم 20 مارس عن عقد جلسة، مع تسجيل الممثلين في يوم الجلسة.

ومن المتوقع أن يغيب الزعيم كيم عن الجلسة في حال عدم وجود مسألة خاصة نظرا لأنه لا يحمل صفة الممثل منذ مارس العام الماضي.

وتأتي جلسة مجلس الشعب الأعلى وسط انتشار فيروس كورونا في العالم، حيث أصرت كوريا الشمالية على أنها لم تسجل أية إصابة بالفيروس.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الشعب الأعلى إجراءات تشريعية أو قرارات لتحسين معيشة الشعب وتسوية الصعوبات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي وسط مواجهة كوريا الشمالية صعوبات اقتصادية كثيرة منذ مطلع هذا العام نتيجة إغلاق حدودها بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

ويُرجح أن تكون هناك زيادة حادة للميزانية المعنية بالصحة نظرا لوضع الجائحة.

ومن المنتظر أن تنشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية نتائج الجلسة في وقت متأخر من اليوم أو صباح غد، بحسب "يونهاب".